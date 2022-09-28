الإطار التنسيقي: سنجدد الثقة بالحلبوسي في جلسة اليوم

2022/09/28 | 10:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تيار الحكمة الوطني، علي نعمة البنداوي، اليوم الاثنين، أن الإطار التنسيقي سيقوم بتجديد الثقة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال جلسة اليوم.

وقال البنداوي في تصريح صحفي إن “اليوم ستكون انطلاقة جديدة لاعادة جلسات مجلس النواب العراقي بعد تعطيل دام اكثر من شهرين وستكون جلساته من اجل استكمال الاستحقاقات الدستورية”، مبينا ان “جدول اعمال جلسة البرلمان يتضمن قضيتين رئيسيتين الاولى انتخاب نائب اول لرئيس مجلس النواب خلفا لحاكم الزاملي، والاخرى مناقشة استقالة الحلبوسي”.

واضاف أن “معظم الكتل السياسية ستشارك في جلسة مجلس النواب ومن ضمنها الاطار التنسيقي والكتل الاخرى من الكردية والسنية واغلب المستقلين لانها ستمهد لبداية العمل واخذ دوره ومهامه التشريعية في البلاد”.

وبين النائب أنه “فيما يخص استقالة الحلبوسي فالظرف الحالي بحاجة الى اجماع وطني من اجل تحريك عجلة العملية السياسية واستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة ،فأغلب الكتل السياسية رافضة للاستقالة وضمنها الاطار التنسيقي”، مؤكدا انه “سيكون هناك رفض لاستقالة محمد الحلبوسي اليوم وتجديد الثقة له باعتبار ان ائتلاف ادارة الدولة هو المتبني لمحمد الحلبوسي”.

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