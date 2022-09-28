2022/09/28 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



نقل شباك السيدة زينب (ع)من كربلاء إلى النجف قبل التحرك نحو الشام المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. نقل شباك السيدة زينب (ع)من كربلاء إلى النجف قبل التحرك نحو الشام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. نقل شباك السيدة زينب (ع)من كربلاء إلى النجف قبل التحرك نحو الشام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).