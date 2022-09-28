توضيح جديد من التربية بشأن موعد العام الدراسي

2022/09/28 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية أن يكون الثاني من

تشرين الأول موعدا لانطلاق السنة

الدراسية الجديدة 2022 ــ 2023، مؤكدة أن ما

يروج عبر المواقع الإلكترونية أخبار

وهمية.

وقال مدير تربية الرصافة الثالثة وعضو

هيئة الر

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