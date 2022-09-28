2022/09/28 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

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وحديث ويظاهي نظيراته العالمية، ذلك هو

مطار كربلاء الدولي الذي تجتمع فيه

خبرات عالمية من ثماني جنسيات لها باع

طويل في مشاريع بناء المطارات في

العالم، انصهرت جميعها ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..خبراء عالميون يشرفون على انجازه :مطار كربلاء الدولي ثاني مطار بعد مطار بغداد يتم بنائه من الصفر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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