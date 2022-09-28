هجوم بطائرة مسيرة مفخخة يستهدف منطقة بقضاء “كويسنجق” في أربيل

2022/09/28 | 11:33 - المصدر: وكالة خبر

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افاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بأن طائرة مسيرة مفخخة هاجمت منطقة في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر، ان “الهجوم حصل قبل قليل بطائرة مسيرة مفخخة ايرانية ومن الممكن ان تكون قد استهدفت مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض”.

وكان مسؤول محلي قد أفاد، يوم الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيرة مفخخة في ناحية “قسري” التابعة لقضاء “Choman” شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان التي تتعرض لقصف منذ أيام قلاقل من قبل القوات الإيرانية.

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