مصرع ضابط بالجيش وإصابة 8 مدنيين بحادثي سير في الموصل وميسان

2022/09/28 | 11:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدران أمنيان، اليوم الاربعاء، بمصرع ضابط بالجيش وإصابة ثمانية مدنيين بحادثي سير في محافظتي نينوى وميسان.

وقال المصدر، إن حادث سير وقع صباح اليوم، بين مركبة براد حمل، وأخرى خصوصي على طريق سنجار – موصل، وأدى إلى مصرع ملازم أول في الجيش وإصابة ثلاثة مدنيين.

وفي ميسان، جنوبي العراق، قال مصدر أمني، أن مركبة حمل اصطدمت بمحال تجارية في منطقة ابو رمانه وسط المحافظة، ما اسفر عن إصابة خمسة مدنيين بجروح متفرقة.

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