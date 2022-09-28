المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان من داخل كافتيريا المجلس (صورة)

2022/09/28 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الاربعاء، صورة المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي وهو يتواجد داخل كافتيريا المجلس.

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