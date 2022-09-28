موقف مروري جديد بالقطوعات والزحامات في العاصمة بغداد

2022/09/28 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف المروري في بغداد:الصالحية من جهة نفق الزيتون سالكجسر الطابقين مزدحم جداالقادم من سريع القناة الى تقاطع مول النخيل ازدحامجسر السنك مغلقسيطره الشعب القديمة شبه مغلقهالجسر الدوار السايدين ازدحام "مخفف".

يتبع ...

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