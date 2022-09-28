بالفيديو.. ساحة التحرير وجسر الجمهورية الآن

2022/09/28 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، الاربعاء، قيام عدد من المتظاهرين بعمل حاجز بشري بين القوات الامنية والمتظاهرين لمنع الاحتكاك فيما بينهم.

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