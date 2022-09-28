الدهلكي: جلسة البرلمان ستعقد لرفض استقالة الحلبوسي

2022/09/28 | 11:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجح النائب عن تحالف السيادة رعد الدهلكي عقد جلسة لمجلس النواب اليوم لرفض استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الدهلكي في تصريح صحفي، إن “أغلب الكتل السياسية ابدت عدم ممانعتها حضور جلسة اليوم وبالتالي ستعقد جلسة سريعة وسيتم التصويت على رفض استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي “.

واوضح ان “خطوة استقالة رئيس مجلس النواب على الاستقالة جريئة منه وتحسب له، لأنه عبر أن المكون اولاً قبل المناصب وليكون الرأي لأعضاء مجلس النواب”.

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