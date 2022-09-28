2022/09/28 | 11:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي ان جلسة اليوم الاربعاء، ستكسر حاجز الجمود في العملية السياسية.

وقال الحمامي في تصريح صحفي ان “مبنى البرلمان مهيأ لعقد جلسة نيابية خاصة وان بعض اللجان البرلمانية قد مارست عملها قبل مدة من الان” مبينا انه “لا يوجد اي تأجيل لعقد الجلسة”.

واضاف ان “هذه الجلسة ستكون كسر لحاجز الجمود الحاصل في العملية السياسية وستكون هناك جلسات لاحقة لإكمال الحلقة الدستورية لغرض تشكيل الحكومة وتكليف السوداني في الايام القريبة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: جلسة اليوم ستكسر جمود العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: جلسة اليوم ستكسر جمود العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).