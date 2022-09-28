5 نصائح لتناول 5 أنواع من الخضار والفاكهة في اليوم

2022/09/28 | 11:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما نسمع كثيرًا عن ضرورة تناول الخضار والفاكهة لصحة أفضل، تقدم وزارة الصحة العامة في قطر، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، نصائح لتناول 5 أنواع من الخضار والفاكهة يوميًا.

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