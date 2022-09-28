2022/09/28 | 11:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، اليوم الأربعاء، أن المواطن هو مصدر المعلومة، فيما أشار إلى السعي لتحقيق الأمن العراقي.وقال الشطري في لقاء ضمن فعاليات ملتقى الرافدين ،وحضرها مراسل /المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشطري: ‏المواطن مصدر المعلومة ونسعى لتحقيق الأمن العراقي المركز الخبري الوطني.

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