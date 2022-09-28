الاعرجي: المرجعية هي من كانت المساند الحقيقي للخلاص من فلول داعش

2022/09/28 | 11:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ، اليوم الاربعاء ،ان المرجعية هي من كانت المساندة الحقيقية للخلاص من فلول داعش بمساعدة القوات الامنية.وقال الاعرجي لقاء ضمن فعاليات ملتقى الرافدين للحوار، وحضرها […]

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