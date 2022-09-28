الاعرجي: مخيم الهول السوري يشكل خطرا على الامن في العراق

2022/09/28 | 12:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: شدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأربعاء، 28 ايلول، 2022، على...

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