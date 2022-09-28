2022/09/28 | 12:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: استهدفت طائرتان مسيرتان، الأربعاء، 28 ايلول، 2022، مواقع في محافظتي أربيل...

ظهرت المقالة طائرات مسيرات تستهدف مناطق في أربيل والسليمانية أولاً على المسلة.

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