2022/09/28 | 12:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت قيادة الشرطة الإيرانية، الأربعاء، من أن وحداتها ستواجه "بكل قوتها" المتظاهرين الذين يحتجون منذ 12 يوما على وفاة شابة كانت موقوفة لدى شرطة الأخلاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجات إيران.. الشرطة تهدد "بكل قوتها" والسلطات تضيق على المشاهير) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجات إيران.. الشرطة تهدد "بكل قوتها" والسلطات تضيق على المشاهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).