الفنانة المصرية الهام شاهين تعلن نيتها التبرع باعضائها بعد وفاتها

2022/09/28 | 12:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن نيتها التبرع بأعضائها عقب وفاتها، داعية إلى نشر هذه الثقافة والوعي الإنساني، كما طالبت الدولة المصرية بالإسراع بإنشاء بنك خاص لحفظ الأعضاء.ونشرت الفنانة إلهام شاهين مقطع فيديو لها عبر حسابها على “إنستغرام”، تؤكد … Readmore

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