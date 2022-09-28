معامل الاعلاف تنتج 12100 طن من اعلاف الدواجن في شهر واحد

2022/09/28 | 12:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معمل علف الهندية الذي تبلغ طاقته الانتاجية (5) طن/ متوقف عن العمل.

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