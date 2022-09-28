2022/09/28 | 12:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي: العراق بحاجة إلى بناء ستراتيجية للردع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/28 | 12:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: العراق بحاجة إلى بناء ستراتيجية للردع) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: العراق بحاجة إلى بناء ستراتيجية للردع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).