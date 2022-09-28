2022/09/28 | 12:26 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تقرر السماح بمنح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لجميع الفئات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/28 | 12:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تقرر السماح بمنح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لجميع الفئات) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تقرر السماح بمنح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لجميع الفئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).