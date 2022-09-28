متظاهرون رافضون لجلسة البرلمان يحاولون عبور جسر الجمهورية

2022/09/28 | 12:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ متظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بمحاولات عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء.

ووصل المتظاهرون إلى حاجز الصد الأول من جسر الجمهورية المؤدي إلى بوابة التخطيط، إحدى مداخل المنطقة الخضراء.

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