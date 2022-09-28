2022/09/28 | 12:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكا عدد من الصحفيين والإعلاميين من تأخر صدور التخاويل لدخولهم الى مبنى مجلس النواب لاداء واجبهم الاعلامي في تغطية وقائع جلسة البرلمان المقررة اليوم الأربعاء.

وابلغ عدد من الصحفيين مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، ان نحو 100 صحفي واعلامي يقفون منذ الساعة التاسعة صباحا امام مبنى مجلس النواب بانتظار صدور التخاويل لدخولهم، مبينين أنه طُلب منهم تخفيض عددهم من اجل السماح بدخولهم واستجابوا بالفعل لذلك ولكن دون جدوى.

واوضحوا، أن كل جهة ترمي الكرة بملعب الاخرى، فهناك جهة تقول ان الامر بانتظار موافقة رئاسة مجلس النواب وجهة اخرى تقول انهم بانتظار الموافقة من مدير مكتب رئيس مجلس النواب.

مركز النخيل بضرورة احترام عمل الصحفي والإعلامي والسماح لهم بمزاولة عملهم بكامل الحرية ودون اية مضايقات، والاسراع بحل آلية دخولهم للمجلس النيابي لاداء واجبهم الإعلامي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات الصحفيين يقفون امام مبنى البرلمان منذ 3 ساعات بانتظار صدور “تخاويل” دخولهم) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات الصحفيين يقفون امام مبنى البرلمان منذ 3 ساعات بانتظار صدور “تخاويل” دخولهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).