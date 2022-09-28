قائد عمليات بغداد عن ازدحامات اليوم: مارسنا تدريباً أمنياً صباحياً

2022/09/28 | 12:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد إعلام عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، بأن قائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم أشرف على تنفيذ ممارسات أمنية تدريبية في مختلف قواطع المسؤولية.

وقال في بيان، إن قواتنا الامنية تواصل تطبيق منهاجها التدريبي والاستمرار في الممارسات الأمنية الاعتيادية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، مبينا أن الفريق الركن قائد عمليات بغداد أشرف على تنفيذ ممارسة أمنية للانتشار ومسك الأرض عند تقاطعات الطرق ضمن مختلف قواطع المسؤولية.

وأكد قائد العمليات على التعاون والتنسيق بين كافة قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وفتح ممرات خلال السيطرات لتسهيل مرور العجلات بعد التفتيش الدقيق.

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