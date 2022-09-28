2022/09/28 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | سماع صفارات الإنذار في السفارة الأميركية ببغداد بعد تحليق مسيرة استطلاعية فوقها

منذ 31 دقيقة

عاجل | سماع صفارات الإنذار في السفارة الأميركية ببغداد بعد تحليق مسيرة استطلاعية فوقها

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