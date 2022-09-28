بالفيديو.. هلع الاطفال في مدارس مدينة كويه بعد القصف الايراني على اربيل

2022/09/28 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

اظهر مقطع فيديو حصلت عليه ( بغداد اليوم) ، حالة من الهلع والخوف لدى الاطفال في مدارس مدينة كويه بعد القصف الايراني الذي استهدف المدينة بصورة كثيفة محافظ أربيل.

وفي السياق، قال محافظ اربيل أوميد خوشناو، في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم) إن "تم وضع جميع الفرق الطبية والدفاع المدني ومركز الأزمات والهلال الأحمر ومؤسسة بارزاني الخيرية في حالة تأهب لتقديم المساعدة لضحايا القصف الإيراني".

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