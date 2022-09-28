2022/09/28 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادكشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل عملية اعتقال السجين الهارب المحكوم بالإعدام.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد التوكل على الله وهمه الغيارى من رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع الأبطال في السلطات الأمنية في أربيل، تم القاء القبض على المحكوم الهارب (عبد العزيز عامر مظهر فياض) الذي هرب من موقف المديريه العامه للاستخبارات ومكافحة الارهاب فجر يوم السبت الماضي 24 أيلول 2022".

وأضافت أنه "تم إلقبض عليه واعادته بعد عملية ناحجة الجمت الافواه التي كالت الاتهامات الى وكالة الاستخبارات هذه الوكالة التي اذلت الإرهاب والجريمة المنظمة وكان لها صولات وجولات في مختلف الميادين والتي كانت تعمل ولا تلتفت لتلك الاصوات النشاز".

وتابعت أننا "في الوقت الذي نثمن فيه جميع الجهود التي سعت لإنجاز هذه العملية الامنيه نحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من اتهم الوكالة بأنواع التهم من بينها اخذ الأموال والتواطى وغيرها لتهريب هذا المتهم الذي كان موقوف على ذمة قضية جنائية وهي جريمة قتل وليست إرهابية كما روج لها البعض من أجل البحث عن ما يسمى السبق الصحفي او يضمر العداء لوكالة الاستخبارات لكونها ضربت بيد من حديد الرؤس العفنة التي لا تريد الخير لبلد القيم والحضارات بلاد وادي الرافدين".

وأشارت الى أن "وكالة الاستخبارات بالتنسيق مع الاجهزة المختصة ستعمل أيضا على محاسبة المتورطين الذين ساعدوا هذا المتهم في عملية هروبه"، لافتة الى انه "نود ان نعلن ان هناك اعترافات لهذا المتهم ستبث بعد إكمال التحقيقات القانونية".

هذا واعتقلت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد، السجين الهارب من سجن المطار والمحكوم بالاعدام.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية اعتقلت السجين الهارب من سجن المطار في الـ 24 من أيلول الجاري، والصادر بحقه حكم بالإعدام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كان محكوما بالإعدام.. الاستخبارات تكشف تفاصيل عملية اعتقال السجين الهارب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كان محكوما بالإعدام.. الاستخبارات تكشف تفاصيل عملية اعتقال السجين الهارب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).