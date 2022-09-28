متظاهرون يحاولون عبور خط الصد الاول من جهة جسر الجمهورية (صور)

2022/09/28 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تتجه مجاميع من المتظاهرين المنددين بعقد جلسات البرلمان، اليوم الأربعاء، الى المنطقة الخضراء وسط بغداد، محاولين عبور جسر الجمهورية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "مجاميع من المتظاهرين الرافضين لعقد جلسات البرلمان تحاول الهجوم على خط الصد الاول من جهة جسر الجمهورية وصولا الى المنطقة الخضراء حيث يقع مبنى مجلس النواب".

وأضاف أن "الشرطة الاتحادية تقوم برفع الاسلاك الشائكة من بداية الجسر".

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، قيام عدد من المتظاهرين بعمل حاجز بشري بين القوات الامنية والمتظاهرين لمنع الاحتكاك فيما بينهم.

ومع تحديد، اليوم الـ 28، موعدا لجلسة برلمان سيصوت من خلالها على طلب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالاستقالة من منصبه، والتصويت أيضا على اختيار النائب الأول لرئيس البرلمان، خرجت تظاهرات منددة بالجلسة التي ستعقد ظهر اليوم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "تظاهرات خرجت من منطقة السنك باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد، مرددين هتافات تندد بانعقاد الجلسة".

وأشار الى أن "معظم الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء قطعت بالكتل الكونكريتية، وأن هناك انتشارا للقوات الأمنية تحسبا منهم لأي طارئ ربما سيعطل انعقاد جلسة البرلمان".

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