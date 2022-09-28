برياح تصل سرعتها لـ225 كيلومترا بالساعة.. الإعصار إيان يقترب من فلوريدا

2022/09/28 | 12:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المركز الوطني للأعاصير بأمريكا إن الإعصار إيان اشتد إلى عاصفة من الفئة الرابعة بينما يتجه نحو فلوريدا، حاملا رياحًا تصل سرعتها إلى 140 ميلاً في الساعة (نحو 225 كيلومترا بالساعة).

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