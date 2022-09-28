بورصة اليابان تتراجع قرب أدنى مستوى في 3 أشهر

2022/09/28 | 12:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أنهى المؤشر نيكي الياباني معاملات الأربعاء قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في ظل مخاوف متصاعدة من ركود عالمي أثرت سلبا على وول ستريت مساء أمس، فضلا عن تقرير إعلامي ذكر أن شركة أبل تخلت عن خطط إنتاج المزيد من هواتف آيفون نال بدوره من المعنويات.وتراجع نيكي 1.5 بالمئة ليغلق عند 26173.98 […]

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