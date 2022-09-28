استاد الجنوب.. أحد الملاعب المجهزة لاستضافة مونديال 2022

2022/09/28 | 13:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد استاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية، أحد أجمل الملاعب القطرية المجهزة لاستضافة مونديال 2022، تصميم الملعب الفريد من ابتكارات المعمارية العراقية زها حديد وهو مستوحى من أشرعة سفن الصيد القطرية.

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