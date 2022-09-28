ماذا تعرف عن محاكم الحيوانات الأوربية؟

2022/09/28 | 13:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إعدام عصفورين بسبب ثرثرتهم وصراخهم العالي.

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