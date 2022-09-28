استطلاع :غالبية ابناء الشعب العراقي يؤيدون تخصيص نسبة ثابتة في الموازنة العامة لزيارة الأربعين

2022/09/28 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت أكاديمية الوارث للتنمية البشرية

والدراسات الاستراتيجية استطلاعا

للرأي العام العراقي لمعرفة مدى قبوله

بتخصيص نسبة محددة في الموازنة السنوية

لانفاقها على متطلبات احياء زيارة

اربعينية الامام الحسين

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