متظاهرون يعبرون الحاجز الأول من جسر الجمهورية وسط بغداد (صور)

2022/09/28 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر اعلامية بان المتظاهرين في

ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد قد

عبروا الحاجز الاول لجسر الجمهورية

المؤدي الى المنطقة الخضراء.

واوضحت ان "المتظاهرين تمكنوا من عبور

الحاجز الاول من جسر الجمهوري

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