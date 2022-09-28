بدء ربط الاسلاك الحديدية بالكتل الكونكريتية على جسر الجمهورية تمهيداً لاسقاطها

2022/09/28 | 13:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ المتظاهرون بربط الاسلاك الحديدية بالكتل الكونكريتية على جسر الجمهورية تمهيداً لاسقاطها ، والعبور باتجاه المنطقة الخضراء .

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