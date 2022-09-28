وزارة الصحة تقرر السماح بمنح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لجميع الفئات

2022/09/28 | 13:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الصحة السماح بمنح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لجميع الفئات ، كما اعلنت شمول الفئات من 5 سنوات وأكثر بلقاح كورونا”.

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