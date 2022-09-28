العراق: قتلى وجرحى في هجمات إيرانية على مواقع لجماعات كردية معارضة

2022/09/28 | 13:30 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال قصف سابق استهدف مقر حزب إيراني معارض في قضاء كويسنجق بالسليمانية (فرانس برس)

قال مسؤولون محليون في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، إن هجمات بواسطة مدفعية وطائرات مسيّرة مفخخة استهدفت مواقع لجماعات كردية إيرانية معارضة في شمال أربيل وشرق السليمانية، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى.

وأعلن حزب "الحرية الكردستاني" الإيراني المعارض عن مقتل 5 من أعضائه وجرح 50 آخرين بالقصف الإيراني على مقرّاته شمال العراق، وفق ما أفاد مراسل "العربي الجديد" في المنطقة.

وتتواصل الهجمات الإيرانية لليوم الرابع على مدن وبلدات عراقية حدودية، تقول طهران إن جماعات "إرهابية"، تنشط في تلك المناطق وتهدد أمنها.

وقالت مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق لـ"العربي الجديد"، إن القصف الإيراني نفذ بشكل متزامن بواسطة المدفعية والصواريخ إلى جانب طائرات مسيّرة مفخخة كانت موجهة نحو مواقع ومقرات لجماعات وأحزاب كردية إيرانية معارضة تتخذ من الأراضي العراقية مقرا لها.

وطاول القصف مقرات في شمال أربيل وشرقي السليمانية، ضمن بلدات كويسنجق وشيراوا ومناطق مجاورة أخرى، أبرزها سيدكان.

كما قامت طائرة مسيّرة مفخخة باستهداف مقر "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الإيراني المعارض في قضاء كويسنجق، ضواحي محافظة السليمانية، وأوقع خسائر بشرية ومادية لم يعرف حجمها.

وأضافت المصادر ذاتها أن "طائرات مسيّرة قامت بقصف عدد من مقرات حزب (كوملة) الإيراني المعارض جنوب مدينة السليمانية، مما سبب خسائر مادية كبيرة، دون معرفة حجم الخسائر البشرية حتى الساعة، لكن المعلومات الأولية تشير إلى وجود خسائر بشرية".

من جهته، أعلن حزب "حرية كردستان"، الإيراني المعارض، تكبد الحزب خسائر بشرية جراء القصف الإيراني على مقراتهم اليوم الأربعاء دون أن يحدد العدد.

وقال رئيس الحزب، حسين يزدان بنا، في تصريحات صحافية لمواقع أخبار كردية، إن "القصف الإيراني على مقراتنا في قضاء كويسنجق كان بعدد كبير من الصواريخ"، مشيرًا إلى أن "الحزب تكبد خسائر بشرية".

بدورها، قالت محطة تلفزيون "رووداو"، العراقية الناطقة بالكردية عن قائممقامية مدينة كويسنجق، في بيان، إن "إيران بدأت صباح اليوم بقصف مواقع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في أطراف مركز المدينة".



وأوضحت أن الأسلحة المستخدمة في القصف غير معلومة، كما لم تعرف الخسائر التي خلفها.

لكن مدير مستشفى خالد، بالمدينة الدكتور کاوە صابر، قال إن المستشفى استقبل 15 جريحاً وحالتي وفاة حتى الآن.

وتأتي هذه الهجمات في وقت تشهد إيران احتجاجات، منذ الـ 17 من الشهر الجاري، على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني المنحدرة من مدينة سقز بمحافظة كردستان الإيرانية، وسط اتهامات رسمية للمعارضة الكردية المسلحة بالمشاركة في الاحتجاجات.

وتزامنا مع هذه الهجمات، دأبت السلطات الإيرانية على الإعلان عن تنفيذ اعتقالات لأعضاء هذه المجموعات الكردية في عدة محافظات، و"ضبط أسلحة" قالت إنها دخلت إيران لاستخدامها في الاحتجاجات.

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