2022/09/28 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



هتافات المتظاهرين في ساحة التحرير المركز الخبري الوطني.

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