الكتل النيابية تجتمع داخل أروقة البرلمان قبيل عقد الجلسة - عاجل

2022/09/28 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادكشف مصدر برلماني، اليوم الاربعاء، عن اجتماع الكتل النيابية داخل أروقة البرلمان قبيل عقد الجلسة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماعات عدة تجري ما بين الكتل السياسية داخل أروقة مجلس النواب قبيل عقد الجلسة مع استمرار توافد نواب من كتل مختلفة".

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، اكد مصدر نيابي، عزم مجلس النواب عقد جلسته المقررة لاستئناف اعماله بشكل طبيعي.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "النواب يتوافدون بشكل مستمر الى مبنى المجلس وبانتظار اكتمال النصاب لعقد الجلسة".

واضاف، أن "نواب الاطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني فضلا عن نواب تحالف السيادة وعزم وصلوا الى المجلس وبانتظار وصول بقية نواب الكتل للمباشرة بعقد الجلسة".

واوضح، أن "هناك تفاهم حاصل بين جميع الكتل على ضرورة استئناف العمل النيابي والمضي بخارطة طريق موحدة تضع نهاية للانسداد السياسي في البلاد".

هذا واعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الاربعاء، عن وصول نواب من الإطار التنسيقي اضافة لنواب من المكونين السني والكردي إلى البرلمان استعدادا لعقد جلسة اليوم.

وقال الحمامي لـ (بغداد اليوم)، إن "اتفاقا سياسيا يقضي اليوم برفض استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة إلى التصويت لاختيار المندلاوي نائبا له".

واعتبر النائب "عقد جلسة البرلمان اليوم مهم جدا لانهاء الجمود السياسي وعودة عمل مجلس النواب وسط إصرار المكونات من مضي عقد جلسة البرلمان اليوم".

وأضاف أن "الطرق المؤدية إلى المجلس والمفتوحة حاليا هو طريق الحارثية وطريق الجسر المعلق".

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