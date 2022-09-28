وصول مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني الى البرلمان (فيديو)

2022/09/28 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

افاد مراسل (بغداد اليوم)، اليوم الاربعاء، بوصول مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني الى البرلمان.

وقال مراسلنا، إن مرشح رئاسة الوزراء وصل الى جلسة البرلمان لحضور جلسة اليوم، مضيفا ان التوافد مستمر للنواب لعقد الجلسة.

واكد مصدر نيابي، اليوم الاربعاء، عزم مجلس النواب عقد جلسته المقررة لاستئناف اعماله بشكل طبيعي.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "النواب يتوافدون بشكل مستمر الى مبنى المجلس وبانتظار اكتمال النصاب لعقد الجلسة".

واضاف، أن "نواب الاطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني فضلا عن نواب تحالف السيادة وعزم وصلوا الى المجلس وبانتظار وصول بقية نواب الكتل للمباشرة بعقد الجلسة".

واوضح، أن "هناك تفاهم حاصل بين جميع الكتل على ضرورة استئناف العمل النيابي والمضي بخارطة طريق موحدة تضع نهاية للانسداد السياسي في البلاد".

هذا واعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، عن وصول نواب من الإطار التنسيقي اضافة لنواب من المكونين السني والكردي إلى البرلمان استعدادا لعقد جلسة اليوم.

وقال الحمامي لـ (بغداد اليوم)، إن "اتفاقا سياسيا يقضي اليوم برفض استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة إلى التصويت لاختيار المندلاوي نائبا له".

واعتبر النائب "عقد جلسة البرلمان اليوم مهم جدا لانهاء الجمود السياسي وعودة عمل مجلس النواب وسط إصرار المكونات من مضي عقد جلسة البرلمان اليوم".

وأضاف أن "الطرق المؤدية إلى المجلس والمفتوحة حاليا هو طريق الحارثية وطريق الجسر المعلق".

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