2022/09/28 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أظهرت صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، اليوم الأربعاء، آثار القصف الإيراني على مقر حزب كوملة في قرية زرگویز بمحافظة السليمانية، والذي بدأ منذ صباح اليوم.

وتعرض مقر حزب ( كوملة) الإیراني المعارض في منطقة "زركویز" بالسلیمانیة وكويسنجق وشيراوا في اربيل ، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، لقصف عبر 6 طائرات مسیرة مفخخة.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، إن "مقر حزب كوملة الإيراني المعارض في منطقة زركويز بالسليمانية وكويسنجق وشيراوا في اربيل ، تعرض الى قصف بـ 6 طائرات مسيرة مفخخة، ما اسفر عن اصابة اثنین من مقاتلي الحزب بجروح".

وأكد أن "القصف من الجانب الايراني، واستهدف مقرات حزب ايرانية كردية"، مشيرا الى أن" القصف مستمر حتى اللحظة".

ودوت انفجارات عنيفة صاحبها تصاعد أعمدة الدخان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، في اطراف التون كوبري بين كركوك والسليمانية.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، إن "انفجارات عنيفة وقعت وتصاعدت اعمدة الدخان في اطراف التون كوبري بين كركوك والسليمانية"، .

وأظهر مقطع فيديو تصاعد اعمدة الدخان بعد سماع دوي الانفجارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. آثار الدمار الذي خلفه القصف الإيراني على السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. آثار الدمار الذي خلفه القصف الإيراني على السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).