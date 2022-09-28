2022/09/28 | 13:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت إيران، الأربعاء، مقار أحزاب كردية في محافظتي السليمانية وأربيل، عبر "هجمات صاروخية وطائرات مسيرة"، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القصف الإيراني على شمال العراق.. قتلى وجرحى ورعب بين الأطفال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القصف الإيراني على شمال العراق.. قتلى وجرحى ورعب بين الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).