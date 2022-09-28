الاعرجي: هنالك 12 الف داعشي لدى قسد تشكل قنبلة موقوتة على العراق

2022/09/28 | 13:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ان 12 ألف داعشي لدى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، واصفا هذا العدد بأنه يشكل قنبلة موقوته على العراق.وقال الاعرجي ضمن مشاركته في ملتقى الرافدين الأربعاء (28 أيلول 2022) انه “لا بد من مواصلة … Readmore

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