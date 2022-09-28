كوريا الشمالية توصي بشدة بلبس الكمامة للوقاية من الانفلونزا والامراض المعدية

2022/09/28 | 13:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت كوريا الشمالية بشدة السكان بارتداء كمامة الوجه للوقاية من الإنفلونزا ولمنع انتشار الأمراض المعدية المختلفة.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن ارتداء كمامة الوجه هو أكثر الطرق فعالية وأهمية للوقاية من الإنفلونزا، وهو الوسيلة الأساسية لمنع انتشار الأمراض … Readmore

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