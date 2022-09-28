إنهم يقتلون التشيع

2022/09/28 | 14:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي لم تُسيءْ قوة على الأرض معادية لمذهب التشيع بقدر ما أساء إليه الخميني ووريثُه علي خامنئي وحرسه الثوري ومخابراته وأحزابه ومليشياته العراقية واللبنانية والسورية واليمنية، بما جنوْه من...أكمل القراءة ←

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