عن أي سُقوط نَتحدّث؟

2022/09/28 | 14:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش أخبرونا كيف كان موسم جَني الخيانات والعَمالة؟ وكيف كانت أسعار ضمائر الذين إستحكموا الحُكم في البلاد باهضة الثمن أم بَخِسة كَرُخصِهم ووضاعتهم في البيع والشراء؟.حَدّثونا عن الشرف...أكمل القراءة ←

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