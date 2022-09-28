تجديد ثورة أكتوبر يقرّب عودة العراق المخطوف

2022/09/28 | 14:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي اعتقدت الأحزاب الشيعية الحاكمة، التي توغلت في الفساد ونهب المال العام وإفقار شعب العراق، أن الحراك الشعبي غير التقليدي في أكتوبر 2019 في انتفاضة آلاف الشباب من وسط...أكمل القراءة ←

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