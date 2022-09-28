مقتل وإصابة 17 شخصاً في هجوم إيراني على مقرات الحزب الديمقراطي المعارض في كُردستان

2022/09/28 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

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قتل وإصيب 17 شخصاً، الاربعاء، إثر الهجوم الإيراني على مقرات الديمقراطي المعارض في كردستان العراق

وذكر الدكتور كاوة صابر، مدير مستشفى الشهيد خالد في قضاء كوية، لوسائل إعلام كردية، اليوم (28 ايلول 2022)، إن “15 شخصا أصيبوا بجروح وقتل اثنان جراء الهجمات على مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض”.

من جهته، أفاد عطا عزيزي، رئيس قسم العلاقات في حزب “كوملة” الكردستاني الإيراني، قال إنه “تم استهداف مقرنا الرئيسي في زركويز غرب السليمانية بعشر مسيرات”.

واضاف ان “أكثر من 10 من البشمركة لدينا مصابون، وكانت لدينا معلومات من قبل تفيد بأن إيران تقصف وقد اخذنا الاستعدادات”.

وقصفت طائرات مسيرة مقرات حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض في مجمع زركويز غربي مدينة السليمانية في سفح جبال قرداغ.

وقال أهالي المنطقة أن مسلحي الحزب الايراني المعارض ردوا على المسيرات لكن الخسائر غير معروفة حتى الآن.

وقال مجد حسين بناهي، مسؤول في حزب الكادحين ” إن : “قصفت إيران قواعدنا ومقراتنا في زركويز بستة مسيرات انتحارية”، مضيفاً “القصف إدى ألى تدمير مقرين للحزب بالكامل”. “

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