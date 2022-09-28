انخفاض أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية

2022/09/28 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (28 ايلول 2022).

كما ان أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 332 الف دينار، وسعر الشراء 328 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 334 الف دينار للمثقال الواحد.

بالإضافة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 302 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 298 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 330 الف دينار و 340 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 300 الفاً و 310 الف دينار.

فيما شهدت اسعار الذهب اربيل استقرارا في اسواقها حيث بلغ سعر البيع كالاتي: مثقال ذهب عيار 24 بـ 385,000 مثقال ذهب عيار 22 بـ 360.000 مثقال ذهب عيار 21 بـ 350,000 مثقال ذهب عيار 18 بـ 290,000 ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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