2022/09/28 | 14:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة/ أف ب: تغير الطائرات المسيّرة الإيرانية التي بدأت تستخدمها روسيا أخيرا...

ظهرت المقالة الوكالة الفرنسية: الطائرات المسيّرة الإيرانية تغير مسار الحرب في أوديسا أولاً على المسلة.

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